Захарова предупредила, что Россия не оставит безнаказанными призывы убивать россиян

Официальный представитель МИД РФ назвала напрасными подобные рассуждения украинского руководства

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия не оставит безнаказанными заявления украинских политиков с призывами убивать россиян. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на заявления среди украинского руководства, в которых содержались призывы к "максимальному убийству россиян". "Напрасные рассуждения, Россия не оставит, как это было заявлено неоднократно, в том числе на питерском форуме президентом нашей страны, безнаказанными подобные планы и призывы. Нацистские преступники понесут наказание, заслуженное, и ответят за свои преступления", - сказала дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Москва "будет наказывать" за подобные слова украинских политиков, добавив, что "русским нельзя угрожать убийством".