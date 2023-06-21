Захарова заявила о риске новой катастрофы в Косове из-за игр Запада с международным правом

Как считает официальный представитель МИД РФ, США и ЕС продолжают закрывать глаза на подрывные действия премьер-министра Альбина Курти и намеренно заводят урегулирование в тупик

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Игры Запада с международным правом в попытке создать альтернативные варианты решения проблемы Косова могут привести регион к новой катастрофе. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что США и ЕС продолжают закрывать глаза на подрывные действия премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти и намеренно заводят урегулирование в тупик, чтобы "заставить сербов поступиться своими жизненно важными интересами".

"С апреля 2013 года Приштина продолжает саботаж обязательств по созданию сообщества сербских муниципалитетов в Косове. Вместо нажима на косоваров американские посредники готовят почву для радикального урезания полномочий сообщества и, конечно, подмену его на некий механизм по защите языковых прав, поддерживая тезис Курти о, как он говорил, нетерриториальном характере данной структуры, - отметила она. - На этом фоне обостряется риск того, что игры Запада с международным правом в попытке создать альтернативные варианты разрешения проблемы Косова приведут регион к новой катастрофе, еще одной, очередной".

Дипломат обратила внимание на то, что надежный фундамент урегулирования существует и сохраняет свое действие в полном объеме. "Это резолюция Совета Безопасности ООН 1244, как основа переговоров Белграда и Приштины, любых посреднических усилий международного сообщества - тоже этот же фундамент", - добавила она.