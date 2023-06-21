21 июня, 13:53,
обновлено 21 июня, 14:04

Голосование на выборах депутатов парламента ЛНР будет проходить с 8 по 10 сентября

ЛУГАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Народного совета (парламента) ЛНР, а также депутатов муниципальных образований будет проходить в регионе три дня - с 8 по 10 сентября, сообщила избирательная комиссия республики.

"Избирком ЛНР принял решение о проведении голосования в течение трех дней подряд на выборах депутатов Народного совета ЛНР первого созыва, а также на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований первого созыва в ЛНР, назначенных на 10 сентября 2023 года. Таким образом, голосование будет проводиться 8, 9 и 10 сентября 2023 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального избиркома. 

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