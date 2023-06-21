Россия призвала Армению не самоустраняться от трехстороннего формата

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также считает необходимым принятие мер Азербайджаном по разблокировке Лачинского коридора

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия призывает Армению не самоустраняться от работы в трехстороннем формате, а Азербайджан - принять меры по разблокировке Лачинского коридора. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем Ереван не самоустраняться от работы в трехсторонних форматах. Простой в их деятельности пагубно сказывается на ситуации в регионе и в общем ведет к эскалации ситуации на земле, - отметила Захарова. - А Баку мы призываем предпринять шаги по полной разблокировке [Лачинского] коридора в гуманитарных целях и не делать карабахское население заложником политических разногласий с Ереваном".

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда тот объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября 2020 года, начались активные бои. Лидеры РФ, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, а впоследствии приняли несколько совместных заявлений по ситуации в регионе. В прошлом году Азербайджан и Армения приступили к обсуждению мирного договора.