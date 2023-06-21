МИД РФ назвал безосновательными обвинения в адрес миротворцев в ситуации у моста Акари

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что необходимо "снизить градус риторики в СМИ на этот счет"

МОСКВА, 21 июня /ТАСС/. Обвинения в адрес российских миротворцев в связи с инцидентом на границе Армении и Азербайджана безосновательны и беспочвенны. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала вызов посла России в Ереване Сергея Копыркина в МИД Армении в связи с произошедшим 15 июня у моста Акари инцидентом, в котором были задействованы российские миротворцы.

"Обвинения в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны. Мы настоятельно рекомендовали бы снизить градус риторики в СМИ на этот счет. Миротворцы тесно работают со сторонами по нормализации ситуации, они четко выполняют задачи по стабилизации обстановки, поддержанию режима прекращения огня и боевых действий в зоне своей ответственности", - сказала она.

Как отметила Захарова, инцидент связан с общей проблемой отсутствия делимитированной армяно-азербайджанской границы. "Российская сторона неоднократно призывала запустить эффективную и основательную работу двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при нашем консультативном содействии. Мы готовы помочь с определением прохождения пограничной линии и на данном участке, который стал очередным яблоком раздора между сторонами", - указала представитель российского дипведомства.

15 июня произошел инцидент на границе Армении и Азербайджана. Как сообщали в Погранслужбе Армении, группа азербайджанских военных попыталась установить государственный флаг Азербайджана на армянской территории. В ведомстве отметили, что армянская сторона предотвратила продвижение азербайджанских военнослужащих и попытку развернуть флаг.