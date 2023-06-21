21 июня, 14:40

Госсовет Коми отклонил вопрос о референдуме по прямым выборам глав муниципалитетов

По региональному законодательству и уставам муниципальных образований главы муниципалитетов в Коми выбираются и назначаются депутатами по итогам конкурса

СЫКТЫВКАР, 21 июня. /ТАСС/. Госсовет Республики Коми отклонил рассмотрение инициативы о проведении референдума по прямым выборам глав муниципалитетов. На референдум могут быть вынесены только те вопросы, которые не урегулированы федеральным и региональным законодательством, сказал депутатам председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Илья Семяшкин.

"В Госсовет 5 июня поступило ходатайство от инициативной группы о проведении референдума в Коми [по вопросу прямых выборов главы муниципальных образований]. Проведена правовая и лингвистическая экспертиза. По итогам внесен проект постановления: признать не соответствующим требованиям законодательства, в связи с чем проведение референдума считается нецелесообразным. На референдум могут быть вынесены только те вопросы, которые не урегулированы Конституцией РФ, федеральными и республиканскими законами", - сообщил Семяшкин.

Большинство депутатов поддержали соответствующее постановление Госсовета. При этом народные избранники сняли с рассмотрения альтернативное постановление, подготовленное четырьмя депутатами от КПРФ в поддержку референдума.

По региональному законодательству и уставам муниципальных образований главы муниципалитетов в Коми выбираются и назначаются депутатами по итогам конкурса. 

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