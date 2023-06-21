Захарова предупредила о последствиях курса США и НАТО на втягивание в конфронтацию

Официальный представитель МИД РФ отметила, что это приведет к прямому столкновению ядерных держав

МОСКВА, 21 июня /ТАСС/. Агрессивный курс Соединенных Штатов и НАТО на все более глубокое втягивание в военную конфронтацию способен привести к прямому столкновению ядерных держав. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наибольшая опасность заключается в том, что в рамках агрессивного курса США и НАТО на нанесение, как они это формулируют, России стратегического поражения в спровоцированном ими же украинском конфликте они продолжают повышать ставки и все глубже втягиваются в военную конфронтацию. Очевидно, что подобная линия, которую мы квалифицируем как безрассудную, способна привести к прямому вооруженному столкновению ядерных держав", - сказала она.

"Думаю, нет нужды в очередной раз прояснять существо возникающих в связи с этим стратегических рисков и потенциально катастрофический характер дальнейшего развития событий по наихудшему сценарию", - добавила дипломат.

При этом Захарова отметила, что российская сторона полностью отдает себе отчет в серьезности сложившейся ситуации и "последовательно направляет западным странам отрезвляющие сигналы". "Однако проблема в том, что Запад просто одержим антироссийской истерией и, наверное, поглощен тотальной гибридной войной против нашей страны, так вот он не проявляет готовности адекватно воспринимать нашу позицию. Таким образом, вся полнота ответственности за дальнейшую деградацию обстановки лежит на западных столицах. Со своей стороны можем лишь вновь твердо заявить, что Россия полна решимости отстаивать свои интересы безопасности, и не рекомендовали бы Западу в этом сомневаться", - заключила официальный представитель МИД РФ.