Захарова считает, что молдавские власти не остановятся на запрете партии "Шор"

Как заявила официальный представитель МИД РФ, "высказываются опасения, что подобная практика запрета политических партий может быть применена и в отношении других оппозиционных политических формирований страны"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Кишинев не остановится на запрете партии "Шор", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Высказываются опасения, что подобная практика запрета политических партий может быть применена и в отношении других оппозиционных политических формирований страны, а эти опасения я могу только подтвердить: так и будет, они на этом не остановятся", - сказала дипломат.

Она добавила, что также отмечается "неслучайное совпадение вердикта Конституционного суда Молдавии и происходящих в Молдавии политических процессов" на фоне победы кандидата от партии "Шор" на выборах в Гагаузии.

В ноябре прошлого года правительство Молдавии попросило КС проверить законность партии "Шор", которая выступала организатором массовых акций протеста в Кишиневе. В кабмине обвиняли партию в незаконном финансировании и планах "саботирования проевропейского курса страны". Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Однако, добавили в организации, последнее слово остается за молдавскими судьями.