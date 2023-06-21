Мишустин передал привет лидеру Катара

Председатель правительства РФ также попросил своего катарского коллегу передать Тамиму бен Хамаду Аль Тани теплые пожелания

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с коллегой из Катара попросил передать привет и теплые пожелания руководителю этой страны Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

"Добро пожаловать в Дом правительства РФ. Прежде всего хочу вас попросить передать слова приветствия и мои самые теплые пожелания его высочеству эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани", - сказал он на встрече с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Обратившись к своему визави, Мишустин отметил, что это его первая поездка в Россию во главе Совета министров Катара. "Убежден, что ваш визит даст новый импульс развитию и укреплению нашего двустороннего сотрудничества", - добавил премьер РФ.