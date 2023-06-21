Россия закрывает въезд для 48 граждан Австралии

МИД РФ сообщил, что работа над актуализацией российского стоп-листа продолжится

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия в ответ на санкции Австралии закрывает въезд для 48 граждан этой страны, работа над актуализация российского стоп-листа будет продолжена. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.

"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - сообщили в дипведомстве.

"С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена", - указали в МИД РФ.