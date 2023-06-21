Гаврилов обвинил Запад в желании воевать на Украине

Об этом говорит их позиция против заморозки конфликта, считает руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями

ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. США, НАТО и Евросоюз выступают против заморозки конфликта на Украине, что говорит об их желании воевать. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Сегодня США, НАТО и ЕС открыто заявляют, что выступают против заморозки конфликта на Украине. Значит, они хотят воевать. Россия к этому готова. Реализуемое Вооруженными силами Украины так называемое контрнаступление лишь подтверждает, что преступный киевский режим не считается с потерями в живой силе, лишь бы оправдать перед западными спонсорами их затраты на военную поддержку своей страны в ее нынешнем фашистском и человеконенавистническом виде", - заявил дипломат на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Он отметил, что "попытки переложить ответственность за кризис европейской безопасности на Россию не изменят реального положения дел", а страны Запада "несут ответственность за эскалацию вооруженного противостояния и потенциальное расширение его ареала".

По словам главы делегации, Украина должна вернуться к соблюдению нейтрального внеблокового статуса, который был зафиксирован в Декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, а также отказаться от планов по вступлению в НАТО и ЕС. "Призываем США и их западных сателлитов вывести западных наемников и военную технику с территории Украины и убедить своих киевских подопечных, пока не поздно, встать на путь мирных переговоров", - сказал Гаврилов.