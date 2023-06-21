Небензя обвинил США в пренебрежении урегулированием в Афганистане ради "борьбы" с РФ

Постоянный представитель России при ООН отметил, что "громкие обещания построить долгожданный мир на деле оказались лишь пустыми словами"

ООН, 21 июня. /ТАСС/. Запад пренебрег задачами урегулирования и восстановления в Афганистане, бросив все силы на "борьбу с Россией на украинском поле". Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Громкие обещания построить долгожданный мир на деле оказались лишь пустыми словами. На этом фоне становится все более очевидным, что США и другие западные страны, за 20 лет фактически развалившие страну и в самый ответственный момент бросившие ее народ на произвол судьбы, вовсе не заинтересованы в подлинном урегулировании и восстановлении Афганистана", - сказал Небензя.

"Иначе чем можно объяснить нежелание оказывать реальное содействие урегулированию беспрецедентного гуманитарного и экономического кризиса под различными искусственными и лицемерными предлогами, - отметил дипломат. - Понимаем, нашим западным коллегам попросту не до Афганистана, все силы брошены на "борьбу с Россией на украинском поле". Это ведь так по-американски - вторгнуться в отдельно взятую страну под предлогом борьбы с терроризмом, заварить кашу, а потом при смене приоритетов бросить бывших подопечных на произвол судьбы".