21 июня, 16:07

Лавров обсудил актуальную повестку с представителями интеграционных объединений

Участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил актуальную повестку с руководством исполнительных структур Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Участники обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что стороны дали высокую оценку взаимодействию в упомянутых организациях, подчеркнута необходимость наращивания усилий по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве.

"Отмечены насыщенный график и содержательная повестка дня заседаний высших руководящих органов четырех объединений в текущем году", - заключили в министерстве. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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