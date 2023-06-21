21 июня, 16:24

Посол РФ заявил о заинтересованности Дании в продолжении конфликта на Украине

По словам Владимира Барбина, арсенал дипломатических инструментов Копенгагена опустел

СТОКГОЛЬМ, 21 июня. /ТАСС/. О заинтересованности Копенгагена в продолжении конфликта на Украине свидетельствует то, что арсенал дипломатических инструментов Дании опустел. Соответствующее заявление сделал посол РФ в королевстве Владимир Барбин в комментарии телеканалу TV-2.

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"Применительно к конфликту на Украине Дания мыслит исключительно категориями новых поставок вооружений и продолжения боевых действий, не обращая внимания на то, что такая политика не способна привести к миру, - отметил он в комментарии, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии. - Датский арсенал дипломатических инструментов пуст, что свидетельствует о заинтересованности Копенгагена в дальнейшем кровопролитии на Украине".

Ранее стало известно, что Дания вместе с другими государствами НАТО готова обучать украинских пилотов, а также передать Киеву истребители F-16.

"Решение Дании и других стран НАТО начать обучение украинских пилотов на F-16, обсуждение возможности поставок этих самолетов на Украину приведет к еще большей эскалации конфликта и увеличивает риск прямого вовлечения в него стран НАТО", - считает российский посол. 

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УкраинаДанияРоссия
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