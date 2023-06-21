Посол РФ считает, что развязка конфликта на Украине может зависеть от контрнаступления ВСУ

По мнению Андрея Келина, для Киева существует риск "потерять больше территорий, больше людей, больше танков"

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин считает, что от итогов нынешнего, не очень успешного, на его взгляд, контрнаступления Украины, может зависеть, по какому сценарию в итоге произойдет развязка конфликта. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала Sky News.

"Развязка пока еще витает в воздухе. Она будет зависит от расстановки сил после так называемого контрнаступления, которое так долго задерживалось Украиной. Оно не выглядит успешно, не выглядит перспективно для украинских сил", - сказал Келин. Он добавил, что для Киева существует риск "потерять больше территорий, больше людей, больше танков". "Это беспокоит нас, потому что они не будут восстанавливать Украину, если потеряют слишком много людей", - сказал дипломат.

По мнению Келина, "самое лучшее для Украины - нейтралитет и безъядерный статус и неучастие в НАТО, применение нормальных законов как во всей остальной Европе, защищающих права человека, включая так называемые русскоязычные, венгерские, румынские меньшинства".

При этом он заверил, что Москва готова использовать инструменты дипломатии, но обратил внимание, что Киев к этому не готов. "Всегда есть возможность для дипломатии, и многие страны - страны Африки, Бразилия, Китай - предпринимают дипломатические усилия, чтобы остановить конфликт. Все, за исключением Великобритании, которая старается возглавить эту войну, - сообщил Келин. - Мы готовы к дискуссиям, к переговорам. Думаю, что многие люди в мире думают так же. Я слышу подобные призывы на Западе, но [президент Украины Владимир] Зеленский сам запретил на уровне закона вести переговоры", - сказал посол.