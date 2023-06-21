Келин сравнил попытки Лондона присвоить активы РФ на ограбление Британией Индии и Египта

По мнению посла, страна, которая верит в международное право, не может всерьез рассуждать о внесении изменений в законодательство, чтобы конфисковать российские средства

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Попытки британских властей присвоить себе российские активы напоминают политику Лондона колониального периода. Такое мнение в среду выразил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.

"Соединенное Королевство имеет большой опыт в том, что касается кражи денег других стран. Индия и Египет были ограблены. Это еще один случай грабежа. Международное право говорит, что [российские] активы суверенны, никто другой не может распоряжаться ими, это незаконно", - сказал Келин. По его словам, страна, которая верит в международное право, не может всерьез рассуждать о внесении изменений в национальное законодательство, чтобы конфисковать российские средства.

В понедельник МИД Великобритании представил новый билль, который позволяет сохранять санкции против РФ до выплаты Москвой компенсации Киеву. Кроме того, он предполагает, что лица, находящиеся под британскими санкциями, смогут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины. Новое законодательство также требует от физических и юридических лиц, в отношении которых Лондон ввел рестрикции в рамках антироссийского санкционного режима, раскрывать данные об их активах в королевстве.

С начала российской специальной военной операции на Украине Великобритания внесла в черный список более 1,5 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозила их активы на сумму более £18 млрд ($23 млрд).