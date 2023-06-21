В делегации РФ заявили, что для западных стран характерны расистские взгляды

Представитель делегации Ярослав Еремин обратил внимание на переписывание на Западе истории и итогов Второй мировой войны, а также обеление военных преступников

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), считает, что у международных правозащитных механизмов нет будущего без уважения суверенитета государств, их культурных и национальных особенностей. Она заявила в среду, что для западных стран в принципе характерны расистские и неоколониальные взгляды, а события последнего года показали, что Запад стремится нанести как можно больший вред России и Русскому миру.

"Для западных стран и их отдельных сателлитов в принципе характерны расистские и неоколониальные взгляды", - сказал в ходе выступления на сессии представитель делегации РФ Ярослав Еремин. "Считаем, что без уважения суверенитета, исторических, культурных, религиозных, национальных особенностей государств у международных правозащитных механизмов нет будущего", - отметил он.

Дипломат обратил внимание на переписывание на Западе истории и итогов Второй мировой войны, обеление военных преступников, продвигавших на практике теорию расового превосходства, прославление сотрудничавших с нацистами коллаборационистов. В Европе, США, Канаде и ряде других стран "открыто ведется пропаганда расистских идей и ценностей, поднимают голову национал-радикалы". В Латвии, Литве, Молдавии, Польше, на Украине, в Эстонии "активизируются попытки расколоть общество по национальному и языковому признакам", фиксируется "устойчивый рост числа ксенофобских и расистских проявлений, всплесков агрессивного национализма, шовинизма, других форм расовой и религиозной нетерпимости", добавил Еремин.

События последнего года показали, что "двуличные подходы использовались Западом с единственной целью - нанести как можно больший вред России и Русскому миру", подчеркнул дипломат. Для этого Запад "готов использовать абсолютно любые силы и средства". Так было в годы правления нацистов в Германии, когда "были уничтожены десятки миллионов русских людей и представителей других национальностей, в период холодной войны и в течение последних трех десятилетий, когда США, европейцы и их пособники по НАТО взяли за право бомбить и вводить войска в независимые страны", убивать мирных людей и сеять хаос, заявил Еремин. "Все это хорошо видно на примере Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии", - констатировал он. В СПЧ "не должно быть места неоколониализму, расизму, нетерпимости, стигматизации", заключил представитель делегации РФ.