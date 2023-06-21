21 июня, 17:13
Военная операция на Украине

Посол РФ: теории о причастности России к разрушению Каховской ГЭС не стыкуются с фактами

Андрей Келин указал, что ВСУ обстреляли ГЭС не менее 33 раз, в общей сложности выпустив более 300 ракет

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Теории западных экспертов, указывающих на якобы возможную причастность России к разрушению Каховской ГЭС, являются лишь рассуждениями вслух и не стыкуются с фактами. Об этом в показанном в среду интервью телеканалу Sky News заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

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"Большинство таких экспертов сидят у себя в комнатах и просто высказывают вслух свои мысли. Я же демонстрирую вам факты", - заявил посол, отвечая на замечание интервьюера о том, что, "по словам большинства экспертов, ракетные удары не могли произвести разрушений, которые спровоцировали бы произошедшее".

Келин продемонстрировал журналисту Sky News Марку Остину переведенную на английский язык справку с перечислением всех ударов, которые ВС Украины (ВСУ) нанесли по Каховской ГЭС с начала специальной военной операции РФ на Украине. Он указал, что ВСУ обстреляли ГЭС не менее 33 раз, в общей сложности выпустив более 300 ракет.

Он также опроверг утверждение о том, что у России были мотивы для разрушения плотины. "Год назад один из главных украинских генералов заявлял, что они взорвут плотину, чтобы не допустить российского наступления. Эту публикацию можно найти в газете Washington Post", - подчеркнул посол. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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