Мединский заявил, что Украина была близка к мирному договору в 2022 году

По словам помощника президента РФ, Запад сорвал переговоры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Киев был близок к мирному решению и заключению Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины в прошлом году, однако такое решение не устраивало кураторов Украины на Западе - они абсолютно осознанно пошли на срыв переговорного процесса. Об этом заявил ТАСС помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев. Но такое решение абсолютно не устраивало кураторов Украины на Западе, <…> они абсолютно сознательно пошли на то, чтобы сорвать переговорный процесс", - сообщил он в ответ на вопрос о том, считает ли необходимым придать огласке какие-то из договоренностей в рамках парафированного украинской делегацией Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины по итогам переговоров в Стамбуле.

Мединский уточнил, что украинская делегация и не скрывала, что каждый шаг согласовывает с Западом, поэтому для Запада этот документ совсем не откровение. "Я не думаю, что сейчас надо что-то еще дополнительно раскрывать. Документ хоть и конфиденциальный, но, с другой стороны, точно такой же текст находится в Киеве. И это гарантия того, что мы ничего не придумываем", - сказал он. На переговорах с делегацией африканских стран президент РФ Владимир Путин продемонстрировал парафированный украинской делегацией договор (Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины) по итогам переговоров в Стамбуле в прошлом году. В качестве гарантов безопасности для Украины указывались Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия.

Мединский находится в рабочей поездке в Екатеринбурге. В среду он встретился с педагогами истории и обществознания города в "Кванториуме", а также кратко посетил Ельцин-центр. В четверг Мединский принимает участие в торжественном открытии самой высокой в России стелы "Город трудовой доблести".