Россия выступила в СПЧ ООН за продвижение прямого диалога между Мьянмой и Бангладеш

Москва считает ключевым фактором продвижение прямого диалога между этими странами, заявила российская делегация

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия выступает за деполитизированный подход при обсуждении путей урегулирования проблемы перемещенных лиц из Ракхайнской национальной области Мьянмы. Москва считает ключевым фактором продвижение прямого диалога между Мьянмой и Бангладеш, заявила в среду российская делегация на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Выступаем за деполитизированный подход при обсуждении урегулирования проблемы перемещенных лиц из Ракхайнской национальной области Мьянмы", - отметил в выступлении на сессии советник МИД РФ Артем Исаков, назвавший ключевым фактором "продвижение прямого диалога и взаимодействия между Нейпьидо и Даккой на основе имеющихся двусторонних соглашений". Задача международного сообщества, подчеркнул он, заключается в оказании содействия Мьянме и Бангладеш в имплементации договоренностей по вопросам репатриации, а также помощи в реализации программ развития Ракхайна при уважении суверенитета обеих стран и невмешательстве в их внутренние дела.

В Москве считают контрпродуктивными "попытки политизировать проблему вынужденных переселенцев из числа мусульманского населения Ракхайна и внутренне перемещенных лиц в других частях страны, использовать имеющиеся объективные сложности для усиления давления на Нейпьидо и вмешательства во внутренние дела Мьянмы". "Именно в таком свете рассматриваем предпринятые некоторыми странами шаги по привлечению к "ракхайнской теме" Международного суда ООН и Международного уголовного суда", - заключил Исаков.

Рохинджа - исповедующее ислам этно-религиозное меньшинство Мьянмы. Власти страны считают представителей этой народности нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство. Рохинджа проживают преимущественно в приграничном с Бангладеш штате Ракхайн, где неоднократно вспыхивали их столкновения с местными буддистами. Из-за этого многие представители рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш. В 2017 году боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", образованного в 2013 году, напали на опорные пункты полиции в штате Ракхайн. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. В Бангладеш тогда бежали сотни тысяч рохинджа. Эта страна добивается их возвращения в Мьянму.