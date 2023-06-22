Путин проведет встречу с премьер-министром Катара

По данным Qatar News Agency, Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани должен передать российскому президенту послание от эмира Тамима бен Хамада Аль Тани

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с находящимся в Москве премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ранее об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля не назвал темы беседы, но можно предположить, что они будут касаться как двусторонних, так и международных вопросов.

Как сообщало Qatar News Agency со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства эмирата Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, глава правительства Катара в ходе визита в РФ передаст Путину послание от эмира Тамима бен Хамада Аль Тани. Он не раскрыл, какому вопросу посвящен документ. Дипломат отметил, что премьер и глава МИД Катара в ходе встреч с российскими высокопоставленными лицами подчеркнет позицию Дохи по украинскому кризису, которая заключается в поддержке всех международных усилий, направленных на урегулирование конфликта мирным путем.

Глава правительства Катара 21 июня встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, они обсудили развитие отношений двух стран в сферах энергетики и продовольственной безопасности. Как подчеркивал глава российского кабмина, Катар является ключевым партнером РФ на Ближнем Востоке. Мишустин отметил, что Москва считает перспективным сотрудничество с Дохой в сфере транспорта, в том числе это касается международного транспортного коридора Север - Юг. Мишустин, в частности, предложил расширить прямое авиасообщение между странами, что, по его словам, "будет способствовать увеличению в том числе и туристических обменов, укреплению контактов между людьми". На этой встрече премьер-министр Катара в свою очередь отметил ключевую роль России на энергетическом рынке и в сфере продовольственной безопасности. Кроме того, глава катарского правительства выразил надежду на то, что ситуацию вокруг Украины удастся урегулировать максимально быстро. По его словам, Доха поддерживает любые дипломатические усилия в этом направлении.

Предстоящие переговоры президента РФ и премьер-министра Катара будут не первой их встречей. Так, они виделись в мае 2016 года в Сочи, когда обсуждали вопросы взаимодействия между странами, а также перспективы сирийского урегулирования. На тех переговорах Путин отмечал, что между РФ и Катаром сложились добрые двусторонние отношения. Как уточнял тогда российский лидер, Катар играл очень важную роль в процессах, которые протекают в регионе.

Путин также поддерживает общение с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В последний раз они общались 13 октября 2022 года в Казахстане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Тогда речь шла и о проведении Чемпионатов мира по футболу - в 2018 году в России и в 2022 году в Катаре.