Дума почтит память героев Великой Отечественной войны и обсудит протезирование бойцов СВО

После рассмотрения вопроса о протезировании депутаты намерены разработать проект постановления

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг проведут минуту молчания в День памяти и скорби, заслушают представителей профильных министерств по теме протезирования участников специальной военной операции (СВО), а также обсудят ратификацию соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны - в начале заседания депутаты почтят павших общероссийской минутой молчания, которая проводится с 2020 года в 12:15 мск. Это точное время выхода в эфир обращения народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к советским гражданам, в котором он сообщил о нападении Германии на Советский Союз.

Депутаты заслушают информацию заместителей глав Минтруда Алексея Вовченко, Минздрава Евгения Камкина и Минпромторга Екатерины Приезжевой по вопросам протезирования участников СВО, мирных жителей, пострадавших в ходе СВО. По итогам обсуждения вопроса депутаты планируют разработать проект постановления.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 20 июня во время пленарного заседания сказал, что многие раненые бойцы вынуждены ждать в очереди на протезы до восьми месяцев. В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты проработать возможность приглашения на пленарное заседание представителей ответственных министерств.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект о ратификации "О присоединении РФ к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Документ направлен на развитие подобной торговли. Достичь этого планируется за счет создания условий для взаимного признания торговых документов и данных в электронной форме и обмена ими через границы. Еще одна цель инициативы - увеличение операционной совместимости национальных и субрегиональных систем единого окна для повышения эффективности и транспарентности внешнеторговых сделок.

Текст рамочного соглашения, финальная редакция которого была принята на 72-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 15-19 мая 2016 года, был согласован под председательством российской стороны и при участии 27 государств - членов ЭСКАТО 21-25 марта 2016 года. Рамочное соглашение вступило в силу 20 февраля 2021 года. Его сторонами являются Азербайджан, Бангладеш, Восточный Тимор, Иран, Китай, Монголия, Республика Корея, Таджикистан, Тувалу, Туркмения и Филиппины.