Посол России назвал США ответственными за происходящее на Украине

Анатолий Антонов отметил, что в связи с этим восстанавливать страну должны Соединенные Штаты

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. США ответственны за происходящее на Украине, именно они должны восстанавливать страну. Об этом заявил в среду, отвечая на вопрос СМИ, посол России в США Анатолий Антонов.

Глава российской дипмиссии отметил, что американская администрация "в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине". "Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты", - констатировал Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства РФ. Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее в среду, выступая перед участниками проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины, выразил мнение, что России в конечном итоге придется заплатить за восстановление Украины.

Посол РФ в США подчеркнул, что украинский конфликт - это "следствие многолетних и целенаправленных усилий Соединенных Штатов по созданию очага напряженности" у границ РФ и превращению Украины в "анти-Россию". Он напомнил, что "поддержав антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году, Вашингтон и западные страны спровоцировали кризис, продолжающийся уже девять лет". "Теперь США еще активнее занимаются разжиганием противостояния. Накачивают республику мощными вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы", - отметил российский дипломат.

По словам Антонова, "если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей"? "Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?" - задался вопросом посол РФ.

Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в Лондоне. По заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, всего в двухдневном мероприятии должны принять участие более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.