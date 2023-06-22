В посольстве РФ заявили о продолжении Японией выдвижения незаконных притязаний на Курилы

Временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко отметил, что в Токио не смирились с итогами Второй мировой войны

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Япония не смирилась с итогами Второй мировой войны и продолжает выдвигать незаконные, недопустимые территориальные притязания на южную часть Курильских островов. Об этом заявил в четверг временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко.

"В России хорошо помнят, что в те годы императорская Япония была крайне милитаризована, Токио был верным союзником гитлеровской Германии и фашистской Италии. С итогами Второй мировой войны Япония не смирилась, продолжает их оспаривать, выдвигая незаконные, недопустимые территориальные притязания на Южные Курилы. Ради исторической правды, ради ее проекции на сегодняшний день нам как никогда необходимо помнить о подвиге подлинных героев той поры, чтить их память", - сказал он в ходе церемонии возложения цветов к могиле знаменитого советского разведчика Рихарда Зорге, которая состоялась на кладбище Тама в городе Футю (префектура Токио).

Она была проведена в День памяти и скорби в связи с 82-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. В ходе нее сотрудники посольства и торгпредства по традиции возложили к могиле разведчика венок и красные гвоздики.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД России неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции России на Украине Токио ввел несколько пакетов санкций в отношении Москвы. В связи с этим МИД РФ заявил в марте 2022 года, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору. Также было принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами России и Японией от 1991 года. Кроме того, российская сторона объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.