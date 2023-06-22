Антонов заявил о продолжении борьбы России с фашизмом

Российский дипломат рассказал, что в "Саду памяти" посольства в США планируют установить "монумент героям Отчизны"

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. В 1945 году Советскому Союзу удалось одержать победу над фашизмом, однако сегодня Россия вновь вынуждена бороться с ним. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в среду вечером на мемориальной акции "Свеча памяти".

"Благодаря Красной Армии хребет немецко-фашистских захватчиков был сломлен. Мы победили. <...> Нам удалось тогда уничтожить фашизм, однако, как мы видим, сегодня уже мы, наши братья продолжают бороться с фашизмом, к сожалению, на прежде советской земле", - сказал он.

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне и члены их семей ровно в 4:00 по московскому времени зажгли свечи, чтобы почтить память 27 млн советских граждан, погибших во время Великой Отечественной войны.

"Над нашей Родиной сейчас начинает загораться рассвет, как и 82 года назад наступает прекрасное июньское утро. Тогда, как вы помните, было воскресенье. В минуты, когда страна спала, на нас обрушился шквал, бомбовый удар из орудий, на нашу Родину напали фашисты", - сказал дипломат. "Мы не можем позволить, чтобы в мире забыли о той тяжелой и страшной войне, о тех людях, которые принесли нам победу, чтобы забыли о чести и доблести советского, российского оружия", - подчеркнул Антонов.

Российский посол рассказал, что в "Саду памяти" посольства планируется установить "монумент героям Отчизны". Он поблагодарил российское Министерство обороны за то, что оно поддержало инициативу представительства РФ в Вашингтоне. "Я рассматриваю этот монумент не просто как память о Великой Отечественной войне, людях, которые тогда погибли, но о нынешних воинах, которые защищают нашу Родину", - сказал дипломат.

Коллектив дипломатической миссии почтил минутой молчания павших на полях сражений, погибших в нацистских концлагерях и на оккупированных территориях, блокадников. Ученики посольской школы прочли стихотворения о войне. Несмотря на погодные условия, цифра 82 "из свечей, из живых огоньков", как отметил Анатолий Антонов, была все равно выложена в "Саду памяти" под открытым небом.