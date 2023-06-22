ЛДПР выдвинуло депутата заксобрания Глискова на выборы губернатора Красноярского края

Ранее он занимал должность вице-спикера городского Совета депутатов

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Глисков выдвинут ЛДПР в качестве кандидата на пост главы региона. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии.

"Высший совет ЛДПР принял решение о выдвижении Александра Глискова на должность губернатора Красноярского края", - говорится в сообщении.

Глисков родился в 1972 году на севере Красноярского края. По образованию юрист. Ранее занимал должность вице-спикера Красноярского городского Совета депутатов. С 2016 года является депутатом краевого заксобрания от ЛДПР.

Выборы на пост губернатора Красноярского края пройдут 10 сентября. Голосование продлится в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября.

В конце апреля замминистра финансов РФ Михаил Котюков был назначен врио губернатора региона. Это произошло после того, как занимавший на тот момент пост главы края Александр Усс сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне.

Свои документы в крайизбирком на участие в выборах главы региона подали уже четыре человека: врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков (от "Единой России"), представитель КПРФ Андрей Новак, Денис Терехов от партии "Новые люди" и Максим Маркерт от "Справедливой России".