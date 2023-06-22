Володин заявил, что мир снова столкнулся с нацизмом в лице киевского режима

Спикер Госдумы отметил, что "Запад ждет неизбежное поражение"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество вновь столкнулось с нацизмом, киевский режим озвучивает преступные цели в отношении России. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в своем Telegram-канале.

"82 года назад фашистская Германия напала на нашу страну. Этот день по-прежнему отзывается скорбью и негодованием в наших сердцах, остается тяжелейшей страницей нашей истории. <...> Сегодня мир снова столкнулся с нацизмом. Кровавый киевский режим не стесняясь озвучивает преступные цели развязанной Вашингтоном и Брюсселем войны - геноцид населения нашей страны, убийство максимального количества российских граждан", - написал политик, отметив, что "уроки истории ими не выучены" и что "Запад ждет неизбежное поражение".

"Вашингтону и Брюсселю необходимо помнить, что после 22 июня 1941 года наступило 9 мая 1945-го - День Победы над нацистской нечистью. Так будет и в этот раз", - подчеркнул он.

На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий. 25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.