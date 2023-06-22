22 июня, 05:33
Военная операция на Украине

Марочко заявил, что российские войска оттеснили украинские силы на 1 км на севере ЛНР

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, вооруженные силы РФ заняли более выгодные рубежи и позиции

ЛУГАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Силы РФ оттеснили подразделения ВС Украины на 1 км на севере ЛНР. Как сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, это позволило российским военнослужащим занять более выгодные рубежи и позиции.

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"В результате успешных освободительных действий военнослужащим ВС РФ удалось оттеснить противника на севере Луганской Народной Республики и занять более выгодные рубежи и позиции. Продвижение наших войск на одном из участков составило порядка одного километра", - сказал он.

21 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также на территории Серебрянского лесничества ликвидировано три диверсионно-разведывательных группы противника. 

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