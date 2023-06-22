Действующий глава Приморья Кожемяко подал документы в избирком на выборы губернатора

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Действующий губернатор Приморского края Олег Кожемяко подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона. Об этом в четверг сообщила ТАСС секретарь регионального избиркома Евгения Бессонова.

"Сегодня [22 июня] Олег Николаевич Кожемяко предоставил документы для регистрации его в качестве кандидата. Таким образом, на сегодняшний день у нас есть четыре кандидата, предоставивших пакет документов", - сказала собеседница агентства.

На выборы, которые в Приморье будут проходить с 8 по 10 сентября, по данным избиркома, предоставили документы о выдвижении еще трех кандидатов - Александра Андони от приморского краевого отделения коммунистической партии "Коммунисты России", Дениса Ковалева, которого поддержала Казачья партия Российской Федерации, и Кирилла Рудюка от партии "Справедливая Россия".

Кожемяко назначили на пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморья 26 сентября 2018 года, после того как региональный избирком признал недействительными результаты выборов главы региона, прошедших в два тура 9 и 16 сентября. 16 декабря 2018 года на повторных выборах губернатора Кожемяко избрали руководителем региона. В выборах участвовал в качестве самовыдвиженца, получил 61,88% голосов избирателей, 20 декабря того же года состоялась его инаугурация.

С ноября 2019 года - секретарь приморского регионального отделения партии "Единая Россия", входит в состав президиума местного политсовета партии. Эта же партия выдвинула Кожемяко на текущие выборы.