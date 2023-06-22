Глава Забайкальского края рассказал об участнике СВО, сбившем дрон мешком с продуктами

Российские бойцы забрали аппарат в качестве трофея

ТАСС, 22 июня. Уроженец Забайкалья с позывным Тунгус из батальона "Енисей", увидев украинский дрон, сбил его мешком с продуктами. Об этом сообщил в четверг губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале.

"Наш забайкалец, казак с позывным Тунгус из батальона "Енисей" сбил вражеский беспилотник мешком с продуктами. Боец отдежурил ночную смену в окопе, получил два мешка с продуктами и вернулся на свою позицию. Там увидел вражеский дрон-камикадзе. Тунгус спрятался в траве так, что управляющий дроном человек его потерял. После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами. Казаки деактивировали прикрепленную к дрону гранату от РПГ и подорвали заряд", - написал Осипов.

Он добавил, что сам аппарат бойцы забрали в качестве трофея. Тунгуса представили к медали "За отвагу", добавил глава региона.