22 июня, 06:06
Военная операция на Украине

Глава Забайкальского края рассказал об участнике СВО, сбившем дрон мешком с продуктами

Российские бойцы забрали аппарат в качестве трофея

ТАСС, 22 июня. Уроженец Забайкалья с позывным Тунгус из батальона "Енисей", увидев украинский дрон, сбил его мешком с продуктами. Об этом сообщил в четверг губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Наш забайкалец, казак с позывным Тунгус из батальона "Енисей" сбил вражеский беспилотник мешком с продуктами. Боец отдежурил ночную смену в окопе, получил два мешка с продуктами и вернулся на свою позицию. Там увидел вражеский дрон-камикадзе. Тунгус спрятался в траве так, что управляющий дроном человек его потерял. После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами. Казаки деактивировали прикрепленную к дрону гранату от РПГ и подорвали заряд", - написал Осипов.

Он добавил, что сам аппарат бойцы забрали в качестве трофея. Тунгуса представили к медали "За отвагу", добавил глава региона. 

Теги:
РоссияЗабайкальский крайВоенная операция на Украине
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