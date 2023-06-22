Грызлов отметил, что для россиян и белорусов историческая правда безусловна и священна

Посол России в Белоруссии также добавил, что "западные политики не учатся на ошибках предшественников"

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Историческая правда безусловна и священна для российских и белорусских потомков героев Великой Отечественной войны, Москва и Минск будет и дальше уделять огромное внимание борьбе с попытками исказить и переписать историю. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в День памяти и скорби.

22 июня 1941 года - день начала Великой Отечественной войны - это одна из самых трагических дат истории двух стран, символизирующая битву советского народа за свободу и независимость не только своей страны, но и всей Европы, подчеркнул посол в комментарии, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Для наследников героев-освободителей историческая правда безусловна и священна. Наши отцы и деды отстояли ее ценой собственной жизни с оружием в руках, и точно так же мы будем ее защищать, - отметил Грызлов. - Задача потомков - пронести правду об их подвиге сквозь века. По этой причине работа по сохранению исторической памяти, недопущению попыток искажения и переписывания истории имеет огромное значение".

Россия и Белоруссия, продолжил он, предпринимают большие усилия, прежде всего в расследовании бесчисленных преступлений нацистов против мирного населения и причастности к ним коллаборантов, поскольку все это не может иметь срока давности. Российский посол обратил внимание, что расследование этих преступлений особенно актуально сейчас, чтобы противостоять тем, кто до сих пор пытается возродить нацистскую идеологию, видя в ней инструмент достижения своих корыстных целей. Сегодня, отметил Грызлов, самопровозглашенные "лидеры демократического мира" в лице США и Великобритании "используют украинский нацизм как оружие против России".

"Западные политики не учатся на ошибках предшественников, считают историю не более чем средством политической борьбы. Они привыкли воевать чужими руками и не знают подлинную цену Победы", - заключил дипломат.

На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий. 25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин внес изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня. В этот день в РФ отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.