22 июня, 06:17

Сальдо: атаки ВСУ в годовщину начала войны говорят об их преемственности с нацистами

© Владимир Бондаренко/ Александр Полегенько/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 22 июня. /ТАСС/. Киев показал преемственность с нацистской Германией, атаковав мосты между Крымом и Херсонщиной в годовщину начала Великой Отечественной войны. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Повреждение ракетами мостов, что соединяют Крым и Херсонскую область, - очередное совершенно бессмысленное действие, осуществленное киевским режимом. <...> Символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны. Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией", - написал он в своем Telegram-канале. 

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© Информационное агентство ТАСС
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