МИД России получил запрос США на консульский доступ к Гершковичу

По словам замглавы российского дипведомства Сергея Рябкова, Москва рассматривает этот вопрос

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Запрос Соединенных Штатов Америки на консульский доступ к арестованному в РФ по обвинению в шпионаже корреспонденту американской газеты "Уолл-стрит джорнэл" Эвану Гершковичу получен, Россия рассматривает этот запрос. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Запрос получен, находится на рассмотрении. Решения пока нет. Но я думаю, что это вообще не сюжет для СМИ, это чисто рабочий момент. Мы с посольством США находимся в контакте на эту тему. Все уведомления от нас они получат", - сказал замминистра.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест до 29 мая. 23 мая суд продлил срок его содержания под стражей на три месяца.