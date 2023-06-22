22 июня, 06:19
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Рябков не исключил, что США ведут с Ираном тайные переговоры о возобновлении СВПД

Рябков не исключил, что США ведут с Ираном тайные переговоры о возобновлении СВПД. 

Теги:
СШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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