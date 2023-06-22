Действующий глава Хакасии подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы

В рамках "муниципального фильтра" Валентин Коновалов предоставил комиссии 129 подписей избирателей со всех 13 муниципалитетов региона

ТАСС, 22 июня. Глава Хакасии Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ, подал документы в избирком на регистрацию в качестве кандидата на пост главы республики. Коновалов предоставил 129 подписей представителей органов местного самоуправления, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Как сообщили ТАСС в избиркоме, Коновалов первый из выдвинутых кандидатов сдал документы на регистрацию.

"Глава Хакасии Валентин Коновалов сдал в четверг, 22 июня, в избирком республики все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата на выборах высшего должностного лица региона. Валентин Коновалов предоставил комиссии 129 подписей избирателей в рамках "муниципального фильтра", это максимально допустимое количество, которое необходимо предоставить для регистрации", - говорится в сообщении.

Коновалов получил подписи со всех 13 муниципалитетов региона. В течение 10 дней избирком проведет проверку подписей на достоверность, после чего примет решение о регистрации кандидата.

По данным республиканского избиркома, кроме Коновалова, уведомили о своем выдвижении депутат Госдумы, участник специальной военной операции Сергей Сокол, выдвинутый от "Единой России", и представитель ЛДПР, депутат Верховного совета республики Михаил Молчанов. Выдвижение кандидатов завершится 28 июня.

Претендовать на пост главы республики могут только кандидаты, выдвинутые политическими партиями. Для регистрации в качестве кандидата они должны пройти так называемый "муниципальный фильтр" - собрать не менее 123 подписей, в том числе не менее 26 от глав и депутатов представительных органов городского и районного уровня как минимум из 10 разных городов и районов республики.

О выборах

7 июня сессия Верховного совета республики назначила выборы в единый день голосования - 10 сентября. Как позднее сообщил республиканский избирком, выборы пройдут в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Также в единый день голосования будет избран новый состав Верховного совета региона и горсовет Абакана. 35-летний Коновалов был избран главой региона в 2018 году.