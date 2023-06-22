Путин назвал символичным открытии стелы "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге

По словам президента, Урал всегда был крупным промышленным регионом и "опорным краем державы"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного открытия в Екатеринбурге стелы "Город трудовой доблести", отметив символичность события. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Глубоко символично, что Екатеринбург стал одним из первых, кто был удостоен этой высокой награды. Урал всегда был крупным промышленным регионом, опорным краем державы", - говорится в телеграмме.

Президент напомнил, что после начала Великой Отечественной войны в Екатеринбурге была развернута работа большого количества оборонных предприятий, налажено производство танков и зенитных установок, реактивных минометов "Катюша" и бронепоездов, других образцов вооружения и военной техники, а также выпускались жизненно необходимые медикаменты, обмундирование для бойцов и командиров Красной армии. Он отметил, что весь город трудился на победу.

"В истории нашей страны, в памяти народа навсегда останется подвиг поколения победителей - тех, кто мужественно сражался на фронте и кто держал бессменную вахту на заводах и фабриках, в шахтах и госпиталях, приближая долгожданную победу", - добавил глава государства, подчеркнув, что в знак искренней благодарности труженикам тыла в 2020 году, в Год памяти и славы, было учреждено почетное звание "Город трудовой доблести".

Путин выразил уверенность, что нынешнее торжественное событие займет достойное место среди мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга, а также послужит сбережению исторической памяти, воспитанию молодежи в духе патриотизма, гордости за трудовые свершения предков. Он также пожелал всем успехов и всего самого доброго.

Согласно указу президента России, звания "Город трудовой доблести" удостаиваются города, жители которых "внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". В июле 2020 года Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания 20 городам, в том числе Екатеринбургу.