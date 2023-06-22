Сальдо заявил, что разрушение ВСУ мостов на границе Херсонщины с Крымом не изменит ход СВО

Врио губернатора региона подчеркнул, что эта ситуация "внесет некоторые коррективы и неудобства" для граждан

ГЕНИЧЕСК, 22 июня. /ТАСС/. Разрушение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом не повлияет на ход специальной военной операции, а только создаст неудобства для граждан. Об этом заявил журналистам врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что эта ситуация "внесет некоторые коррективы и неудобства", поскольку постоянное транспортное сообщение между областью и Крымом было практически налажено.

"Эти разрушения, которые произведены ракетным ударом со стороны киевского режима, они не изменят хода специальной военной операции, то есть они никак на него не повлияют", - заявил Сальдо.

По его мнению, это просто желание Киева навредить и "стоять в стороне и смеяться", что теперь жителям придется следовать другими маршрутами, например через Армянск и Чаплынку. "Они сухопутные. Их таким образом не разрушишь, ничего не сделаешь, не навредишь", - указал врио губернатора Херсонской области.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом, использовав для удара, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет. Сальдо уточнил, что транспортное сообщение между областью и Крымом продолжает действовать, временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.