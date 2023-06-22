22 июня, 07:09,
обновлено 22 июня, 07:44

Путин заявил о систематических нарушениях принципов Конвенции о запрещении биооружия

Гавриил Григоров/ POOL/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ POOL/ ТАСС

Президент России подчеркнул важность сохранения и укрепления существующих механизмов многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Принципы Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в последнее время систематически нарушаются. Такое мнение президент РФ Владимир Путин выразил в приветственной телеграмме участникам IV Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

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"В нынешних непростых международных условиях очень важно сохранить и укрепить существующие механизмы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера. В первую очередь это касается Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, вступившей в силу почти полвека назад. К сожалению, в последнее время принципы, утвержденные этим основополагающим документом, систематически нарушаются", - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также подчеркнул, что Россия поддерживает укрепление международных механизмов, не позволяющих распространять биологическое оружие. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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