Путин заявил о систематических нарушениях принципов Конвенции о запрещении биооружия

Президент России подчеркнул важность сохранения и укрепления существующих механизмов многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Принципы Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в последнее время систематически нарушаются. Такое мнение президент РФ Владимир Путин выразил в приветственной телеграмме участникам IV Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"В нынешних непростых международных условиях очень важно сохранить и укрепить существующие механизмы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера. В первую очередь это касается Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, вступившей в силу почти полвека назад. К сожалению, в последнее время принципы, утвержденные этим основополагающим документом, систематически нарушаются", - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также подчеркнул, что Россия поддерживает укрепление международных механизмов, не позволяющих распространять биологическое оружие.