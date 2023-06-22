Путин: некоторые страны пытаются обеспечить свою биологическую безопасность за счет других

Российский лидер отметил, что полезные инициативы по упрочению соответствующего нераспространенческого режима нередко встречают противодействие со стороны некоторых государств

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Некоторые страны пытаются использовать нынешние международные проблемы для обеспечения собственной биологической безопасности за счет других. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в приветствии по случаю открытия IV Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Полезные инициативы по упрочению соответствующего нераспространенческого режима нередко встречают противодействие со стороны ряда государств, стремящихся использовать существующие международные проблемы для обеспечения собственной биологической безопасности за счет других", - отметил российский лидер в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.