22 июня, 07:12,
обновлено 22 июня, 07:48

Путин призвал укреплять механизмы, не позволяющие распространять биооружие

Российский лидер подчеркнул, что международное взаимодействие в этих целях должно осуществляться "на равноправной основе, при непременном уважении суверенитета всех государств"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия поддерживает укрепление международных механизмов, не позволяющих распространять биологическое оружие, заявил президент России Владимир Путин.

"Наша страна последовательно выступает за укрепление наднациональных механизмов, препятствующих разработке и распространению биологического и токсинного оружия", - отметил он в приветствии участникам и организаторам IV Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения". Телеграмма приводится на сайте Кремля.

"Исходим из того, что международное взаимодействие в этих целях должно осуществляться на равноправной основе, при непременном уважении суверенитета всех государств", - добавил Путин.

Президент отметил, что "в нынешних непростых международных условиях очень важно сохранить и укрепить существующие механизмы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера". В первую очередь это касается Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, вступившей в силу почти полвека назад. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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