Мишустин поручил подготовить предложения по строительству судов ледового класса для СМП

Премьер также поручил представить концепцию развития транзитного потенциала Северного морского пути и предложения по законодательному закреплению полномочий, касающихся реагирования на разливы нефти

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до 1 декабря представить предложения по строительству судов ледового класса для Северного морского пути (СМП), сообщается в четверг на сайте кабмина

"Большой блок задач поставлен перед Минпромторгом. Так, до 1 декабря вместе с госкорпорацией "Росатом" он должен представить в правительство предложения по строительству судов ледового класса для Северного морского пути, а до 1 ноября - вместе с Минфином и Минэкономразвития проработать дополнительные меры господдержки для строительства, а также приобретения таких судов", - говорится в сообщении, содержащем перечень поручений по итогам стратегической сессии по развитию Северного морского пути, состоявшейся 6 июня.

Кроме того, до 30 ноября Минпромторгу вместе с Минфином необходимо завершить работу по проекту постановления правительства о правилах предоставления из федерального бюджета субсидий дальневосточным судостроительным организациям на возмещение части затрат, связанных со строительством гражданских судов.

Развитие транзитного потенциала СМП

Премьер также поручил представить концепцию развития транзитного потенциала Северного морского пути.

"К 1 декабря в правительство должна быть представлена концепция развития транзитного потенциала Северного морского пути, разработкой которой занимаются Росатом, Минвостокразвития, Минтранс, Минэкономразвития и МИД", - говорится в сообщении. В те же сроки должен быть представлен план развития морских портов за пределами Севморпути, которые обеспечивают потребности подтвержденных грузоотправителями перспективных объемов грузоперевозок по СМП. За эту работу при участии регионов и заинтересованных инвесторов отвечают Минтранс и Росатом.

Реагирование на разливы нефти

По словам премьера, предложения по законодательному закреплению полномочий, касающихся реагирования на разливы нефти, также должны быть представлены до 1 декабря.

"Минтрансу вместе с Минприроды и Минэнерго необходимо подготовить предложения по законодательному закреплению полномочий по утверждению требований к составу сил и средств, необходимых для предупреждения и реагирования на разливы нефти, нефтепродуктов, опасных и вредных", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения - до 1 декабря.

Подготовка кадров

Еще одно поручение Мишустина касается подготовки кадров. В вузах регионов, которые входят в состав Арктической зоны, должны быть предусмотрены образовательные программы для подготовки специалистов, которые будут обеспечивать потребности Северного морского пути. "Проработать этот вопрос в срок до 1 августа предстоит Минобрнауки вместе с Минтрансом, Росатомом и главами регионов", - говорится в перечне поручений.

Тарифы по ледокольной проводке судов

Кроме того, премьер поручил Мишустин поручил подготовить согласованную концепцию формирования тарифов по ледокольной проводке судов через СМП с 2028 года.

Проводка необходима при движении во льдах. В таких случаях суда караваном идут за ледоколом. "С учетом важности вопроса стоимости услуг по ледокольной проводке судов в акватории Северного морского пути Михаил Мишустин поручил подготовить согласованную концепцию формирования тарифов в этой сфере с 2028 года. При необходимости она должна предусматривать меры господдержки по их субсидированию", - говорится в сообщении.

Разрабатывать концепцию будет Росатом при участии Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Минэкономразвития и Минвостокразвития. "В правительство она должна быть внесена к 1 декабря 2024 года", - добавили в кабмине.

Рейсы судов неледового класса

Субсидировать проводки при выполнении летне-осенних рейсов судами неледового класса, возможно, будут и в 2023-2024 годах - при ухудшении ледовых условий в акватории Северного морского пути. Обеспечить такую возможность поручено Минфину, Минвостокразвития, Минтрансу и Росатому. Доклад о результатах в правительстве ждут уже к 1 июля.

А к 1 ноября Росатом, Минфин и Минтранс должны подготовить комплекс мер, которые позволят обеспечить безопасность и экономическую эффективность рейсов судами неледового класса. Это важно, чтобы перенаправить поток отечественных грузов с Запада на Восток по Севморпути.

Судоремонт

До 1 декабря премьер премьер ждет предложения по развитию судоремонта с учетом потребностей СМП.

"До 1 декабря Минпромторг вместе с главами регионов, входящих в состав Арктической зоны России, должен подготовить предложения по развитию судоремонта для обеспечения потребности СМП и рыбохозяйственного комплекса", - указано в числе поручений.

Северный морской путь

Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России.