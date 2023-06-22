Мединский: Европа наносит ущерб своим жителям из-за интересов заокеанских партнеров

Помощник президента РФ назвал "политическим возвращением в Средневековье" уничтожение исторической памяти в Польше

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Ряд стран Европы наносит ущерб своим гражданам в интересах заокеанских партнеров. Из-за невозможности по политическим причинам сотрудничать с Россией их жители теряют бизнес и утрачивают историческую память, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Это власть (в Польше - прим. ТАСС), которая работает примерно так же, как в Индии работала британская колониальная администрация. Это касается многих сейчас, [в том числе] и Украины. <...> В разных странах Европы это выражено с разной степенью очевидности: когда разрушаются выгодные для своей страны экономические связи. Миллионы людей зарабатывают деньги, содержат свои семьи, растят детей, но по политическим причинам им запрещают работать с Россией, они теряют бизнес, теряют работу, разрушается историческая память. <...> Огромный ущерб наносится собственным гражданам <...> в политических интересах каких-то там заокеанских центров принятия решений", - сказал он в ответ на вопрос об уничтожении исторической памяти в Польше.

По мнению Мединского, такие действия европейских властей являются постыдными. "Это политическое возвращение в Средневековье", - отметил он.

Мединский находится в рабочей поездке в Екатеринбурге. 21 июня он встретился с преподавателями истории и обществознания города в "Кванториуме", а также посетил Ельцин-центр. 22 июня Мединский принял участие в торжественном открытии самой высокой в России стелы "Город трудовой доблести".