Мишустин поручил до 1 августа сделать дорожную карту по созданию газовоза ледового класса

Также до 1 августа Минпромторгу вместе с Минфином и Объединенной судостроительной корпорацией предстоит предложить источники финансирования для создания эллинга на "Северной морской верфи"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в ближайшие полтора месяца подготовить дорожную карту по созданию российского газовоза ледового класса, сообщается на сайте правительства России.

"До 1 августа Минпромторгу и Росатому поручено направить в кабмин согласованную дорожную карту по проектированию отечественного газовоза ледового класса и головного судна с указанием сроков, стоимости, а также источников финансирования", - говорится в сообщении.

К этой работе планируется привлечь судостроительный комплекс "Звезда" (Приморский край), компании "Новатэк" и "Совкомфлот".

Также до 1 августа Минпромторгу вместе с Минфином и Объединенной судостроительной корпорацией предстоит предложить источники финансирования для создания эллинга (помещение для постройки или ремонта судов на берегу) на "Северной морской верфи". Специализированный комплекс необходим для строительства крупнотоннажного флота для Северного морского пути.

Северный морской путь

Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России.