22 июня, 07:33,
обновлено 22 июня, 08:10

Рябков: призывы к США разъяснить военно-биологическую деятельность остаются без реакции

Замглавы МИД России отметил, что подобная скрытность и игнорирование российских претензий лишь подтверждают их обоснованность

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Многократные призывы России по предоставлению сведений о военно-биологической активности США остаются без реакции по существу. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Наши многократные призывы к американской стороне дать исчерпывающие разъяснения такой деятельности остаются без должной реакции по существу. Подобная скрытность и игнорирование российских претензий лишь подтверждают их обоснованность", - сказал он. 

Теги:
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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