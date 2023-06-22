22 июня, 07:36,
обновлено 22 июня, 08:09

Рябков: РФ направила Гутерришу послание с призывом организовать обзор правил КБТО

Замглавы МИД России добавил, что ведомство подробно изложило видение основных направлений такой актуализации и надеется на поддержку

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров направил послание генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом организовать обзор действующих правил в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) на предмет их обновления. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На днях генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу было направлено послание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с призывом организовать обзор действующих правил и принципов механизма [в рамках КБТО] на предмет их обновления", - сказал он на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Рябков добавил, что МИД России подробно изложил видение основных направлений такой актуализации и надеется на поддержку. По словам дипломата, ведомство считает, что заинтересованные страны - члены ООН могли бы послать Гутерришу соответствующий сигнал. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияРябков, Сергей АлексеевичГутерриш, Антониу
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