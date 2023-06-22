Рябков: первое заседание рабочей группы КБТО по укреплению конвенции пройдет в августе

Замглавы МИД России призвал все заинтересованные стороны "сплотиться на поприще созидательной работы во имя укрепления международной безопасности"

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Первое заседание рабочей группы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) пройдет в августе этого года, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Рассчитываем на активное подключение государств движения неприсоединения к деятельности учрежденной 9-й обзорной конференцией КБТО рабочей группы по укреплению конвенции, первое заседание которой <...> состоится уже в августе текущего года", - указал он на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Мы призываем все заинтересованные стороны сплотиться на поприще созидательной работы во имя укрепления международной безопасности, в интересах обеспечения контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения", - добавил замминистра иностранных дел РФ.