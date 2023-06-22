Попова призвала единомышленников России объединиться перед угрозой биобезопасности

По словам главы Роспотребнадзора, РФ "отстаивает свое право самостоятельно определять свою судьбу, противостоя коллективному Западу"

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Глава Роспотребназдора Анна Попова призвала единомышленников России объединиться перед угрозой биологической безопасности естественного и искусственного характеров. Об этом она заявила в четверг, выступая на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

По ее словам, сейчас Россия "отстаивает свое право самостоятельно определять свою судьбу, противостоя коллективному Западу, на протяжении десятков лет целенаправленно стремящегося ослабить и разрушить эту страну". В частности, она обратила внимание на выявленные на Украине факты проведения исследований возбудителей опасных инфекций для разработки биологических агентов.

"[В таких условиях России необходимо объединить] единомышленников, заинтересованных в противодействии угрозе биобезопасности естественного и искусственного характера и укрепления режима КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия - прим. ТАСС)", - сказала она.

Ранее Попова заявила, что размещение биолабораторий США на территориях других стран является нарушением их биологического суверенитета.

В то же время руководитель ведомства отметила, что РФ сама способна производить качественное биологическое оборудование, несмотря на санкции. "Никакие санкции не мешают нам сегодня производить отличное российское оборудование", - сказала она.