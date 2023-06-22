Рябков заявил, что Россия сообщила ЮАР о неуместности участия Макрона в саммите БРИКС

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Россия донесла до партнеров в Южно-Африканской Республике (ЮАР), что считает неуместным участие в саммите БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы послали сигнал о том, что при всем уважении к прерогативам принимающей стороны приглашать тех или иных гостей, нужно исходить из того, что БРИКС - это объединение государств, в принципиальном плане отрицающих односторонние санкции как метод решения внешнеполитических задач. И понятно, что, с учетом этого, неуместность появления представителей коллективного Запада там просто очевидна", - сказал замминистра.