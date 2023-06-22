Рябков назвал сугубо ситуативным диалог России с США

Замглавы МИД РФ отметил, что Москва обменивается с Вашингтоном сигналами, но оснований для дополнительных шагов нет

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Москва периодически обменивается с Вашингтоном сигналами, но оснований для дополнительных шагов по различным сюжетам пока нет, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы периодически обмениваемся сигналами с Вашингтоном. Они, я думаю, хорошо представляют себе суть нашей позиции. Мы, разумеется, ознакомились с тем, что было произнесено публично, на высоком уровне представителями Белого дома, - отметил замминистра. - Сейчас нет оснований для каких-то дополнительных шагов. И в целом диалог с США - он сугубо ситуативный, касается конкретики функционирования дипприсутствия нашего в США и американского - в России".

При этом, указал Рябков, "к более серьезным обсуждениям каких-либо сюжетов не готов именно Вашингтон". "Они отказываются даже своих представителей направлять в Российскую Федерацию, как они это утверждают, по принципиальным мотивам", - добавил он.

Дипломат добавил, что Россия располагает достаточным количеством каналов, чтобы передавать США демарши и сигналы, Москва рассчитывает, что в Вашингтоне внимательно к ним относятся.

"Нам достаточно имеющихся каналов для того, чтобы и демарши осуществлять, сигналы направлять. И мы надеемся, что ответственные лица в Вашингтоне, те, от кого зависит принятие тех или иных решений в этом государстве, они все-таки внимательно относятся к тем сигналам, которые слышат от нас", - подчеркнул Рябков.