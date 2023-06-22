Рябков заявил, что расширение БРИКС станет важной темой саммита объединения

Замглавы МИД РФ отметил, что Россия готовится к мероприятию совместно с ЮАР

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Россия тесно сотрудничает с ЮАР в подготовке к саммиту БРИКС, важной темой которого станет возможное расширении объединения. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы готовим саммит БРИКС в теснейшем контакте с председателем - ЮАР, - отметил он. - Предстоят новые обсуждения, в том числе важной темы - расширения БРИКС. Она звучит все громче, претендентов все больше. Нам важно понимать, где здесь общий знаменатель".

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что "есть очень сильные конкуренты за место в составе БРИКС". "Мы работаем и по критериям приема новых членов, и по моделям принятия соответствующих решений под очень творческим, энергичным руководством председательства ЮАР, но надо понимать, что в конечном счете расширение БРИКС - это предмет для политического решения", - заметил он.

"Никакие критерии, никакие умозрительные схемы не заменят, а могут лишь подкрепить то или иное политическое решение, - резюмировал Рябков. - Поэтому, когда мы приблизимся к саммиту, мы должны - по крайней мере, такая задача стоит перед шерпами БРИКС - разработать некие, как мы надеемся, работоспособные идеи, которые можно было бы представить на рассмотрение лидеров для принятия соответствующих политических решений".